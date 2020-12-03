شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أساقفة يرسمون 5 رهبان لدرجات بالكهنوت فى الدير الأبيض بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس 7 أساقفة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صلوات رسامة 3 رهبان على درجة القمصة، وإثنين أخرين لدرجة القسوسية، بدير القديس الأنبا شنوده رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج.

وقالت الكنيسة القبطية فى بيان، تمت صلوات رسامة اثنين من رهبانه الكهنة فى رتبة القمصية إلى جانب سيامة ثلاثة من الرهبان فى درجة القسيسية، أمس، وقد سبق ذلك صلوات رهبنة ثلاثة من طالبى الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهبانى المقررة.

وأوضحت الكنيسة، أن أسقف رئيس الدير نيافة الأنبا أولوجيوس ترأس صلوات الرهبنة والقداس وشاركه وشاركه ستة من أساقفة الكنيسة كل من الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، و الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، و الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، و الأنبا بيحول أسقف ورئيس الدير المحرق، و الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، و الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط.

والرهبان الجدد هم، الراهب داود الشنودي، و الراهب شاروبيم الشنودي، و الراهب فلتاؤوس الشنودي، والقسوس الجدد هم، و القس ثاؤفيلس الشنودي، و القس إيليا الشنودي، و القس غبريال الشنودي، وأما القمصان الجديدان، هم، القمص يسطس الشنودي، القمص يوحنا الشنودي.