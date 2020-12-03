شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد: مواجهة تلوث الهواء منعت 235 ألف طن من الملوثات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن نجاح منظومة إدارة مخلفات الأرز سيتم تطبيقها على مخلفات النخيل والأشجار وغيرها، مشيرة إلى أن وعى الفلاح كان له أثر كبير على نجاح التجربة، وهو ما ظهر فى انخفاض أعداد الشكاوى من 4 الاف شكوى الى 300 شكوى ويتم حلها.

وأضافت وزيرة البيئة، أن جهود مواجهة التلوث منعت إنتاج 235 ألف طن من ملوثات الهواء، حيث وفرت جهود وزارة البيئة ما يقرب من 2.4 مليار جنيه بشكل غير مباشر من خلال تقليل التلوث.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة البيئة، لعرض إنجازات وجهود الوزارة فى مواجهة السحابة السوداء ومواجهة التلوث، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنميه المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من القيادات المعنية وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى ( بيت القاهرة).

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى أوضح جهود الوزارة فى القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه، كذلك تكثيف حملات فحص السيارات لتقليل عوادم السيارات وتحسين أوضاع السيارات.