شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد دعم الرئيس لبطولة العالم لليد لمواصلة النجاحات الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يدعم بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 بشكل كبير، وذلك هامش المؤتمر التى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان كافة تفاصيل الخطط التنفيذية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد يناير 2021 .

وقال وزير الرياضة، هدفنا خروج البطولة على أكمل وجه بإجراءات طبية وقائية لجميع أعضاء المنظومة للتأكيد على نجاحات مصر الرياضية، مشيرا إلى أن اللجنة الطبية تؤدى عملها على أكمل وجه.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وسفراء الدول المشاركة فى البطولة بالقاهرة، وتتضمن فعاليات المؤتمر التواصل عبر الفيديو كونفرانس مع جميع رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة اليد للدول المشاركة فى البطولة.

وشهد المؤتمر استعراض خطط الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بوزارة الصحة المصرية وذلك فيما يتعلق باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وجميع المشاركين فى البطولة وعرض خطة التواجد الجماهيرى ومنظومة التذاكر لكافة الصالات وعرض تقديمى يتضمن اخر تطورات الصالات المستضيفة للبطولة وصالات التدريب الفرعية. ويتم تنفيذ المؤتمر بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

ألتقى مؤخرا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مع اللجنة المنظمة لبطولة العالم لليد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة حسين لبيب مدير البطولة، فى إطار الإجتماعات الدورية الأسبوعية التى يعقدها وزير الشباب والرياضة من أجل الوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة وخروجها بالمظهر اللائق لسمعة ومكانة مصر عالمياً، وتناول اللقاء التذاكر التى سيتم طرحها للجماهير، وبطاقات التشجيع بالإضافة إلى عملية دخول وخروج الجماهير والإجراءات الخاصة به.

وأكد صبحى أن الأولوية هى عملية تأمين دخول وخروج الجماهير، بالإضافة إلى إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمساعدة الجماهير التى ستؤازر المنتخب المصرى خلال مشواره بالبطولة، مضيفاً أن اللجنة تتناقش فى جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة من أجل الانتهاء فى الوقت المحدد من جميع التفاصيل الخاصة بالبطولة المقرر إقامتها فى يناير المقبل.

حضر اللقاء الدكتور أحمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومى للبطولة، المستشار محمد دياب المستشار القانونى لوزير الشباب والرياضة، الاستاذ مجدى رشدى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة الشباب والرياضة، وممثلون عن شركة تذكرتى .ه