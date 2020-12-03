شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة 200 شماس دفعة واحدة بإيبارشية طما لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الأنبا إسحق أسقف طما، القداس الإلهي بكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح والآباء السواح بساحل طما، بمشاركة الآباء الكهنة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، وخلاله دشن مجموعة من الأيقونات، ورسامة 200 شماس دفعة واحدة، وهي المرة الأولى يتم خلالها رسامة هذا العدد فى الإيبارشية.

وقالت الكنيسة في بيان اليوم، إنه بعد صلاة الصلح في القداس الذى عقد أمس تمت رسامة 200 شماسًا في رتبة الإبصالتس (المرتل) للخدمة بخمس من كنائس الإيبارشية، كما منح الأنبا إسحق اثنين رتبة إبيدياكون (مساعد شماس) من أعضاء مجلس الكنيسة وواحد رتبة الأغنسطس (قارئ).

ويجد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، رتبة تسمى "شماس"، وهي كلمة سريانية وتقال باليونانية "دياكونوس – diakonos" وفي اللغة القبطية تسمى وتنطق "ريف شمشى"، وجميعها تعني "خادم"، شرح الأنبا متاؤس أسقف دير السريان في كتابه" الشمامسة والشماسات" فروق جوهرية بين رتب الشماس، وقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1994، من مكتبة أسقفية الشباب.

وتنقسم رتب الشمامسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى 5 درجات، الأبصالتس أي "المرتل"، والأناغنوستيس "قارئ"، والأيبودياكون "مساعد الشماس"، و"الدياكون" والأرشيدياكون "رئيس الشمامسة"، ولا يقل عمره عن 28.