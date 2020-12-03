شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر وزارة البيئة لمواجهة السحابة السوداء بحضور 3 وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل مؤتمر وزارة البيئة، لعرض انجازات وجهود الوزارة فى ماجهة السحابة السوداء ومواجهة التلوث، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء محمود شعراوى وزير التنميه المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من القيادات المعنية وذلك بالمركز البيئى الثقافى التعليمى (بيت القاهرة).

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلى أوضح جهود الوزارة فى القضاء على ظاهرة حرق قش الأرز، وتعظيم الاستفادة منه، كذلك تكثيف حملات فحص السيارات لتقليل عوادم السيارات وتحسين أوضاع السيارات.

وتعتمد وزارة البيئة على وسائل تكنولوجية حديثة لرصد مناطق حرق المخلفات، والتلوث، حيث لديها وحدة إنذار مبكر لإصدار تقارير لتتبع والتنبؤ بمصادر التلوث لثلاثة أيام مقبلة طبقا لاتجاهات الرياح، بالإضافة إلى 106 محطة للرصد اللحظى لنوعية الهواء، وفى حالة وجود ارتفاع لنسب التلوث فى أى منطقة تتجه فرق من الوزارة للتعامل مع مصادر التلوث، بالإضافة إلى محطات الشبكة القومية لرصد انبعاثات المنشآت الصناعية، وصور الأقمار الصناعية، التى تحدد لنا بدقة وبشكل مباشر أماكن الحرق ونسب حصاد الأرز فى كل منطقة، وكان لذلك تأثير كبير فى الحد على التلوث وتحرير محاضر للمخالفين، بالإضافة إلى منظومة نظم المعلومات الجغرافية تضم مجموعة من فرق التفتيش على مستوى الدلتا تم تزويدهم بأجهزة الـGPS، للتعامل مع نقاط الحرق مباشرة.

وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أكدت أن وزارة البيئة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة مواجهات نوبات تلوث الهواء الحادة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة ،حيث قامت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية) بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، حيث تم التفتيش على 2878 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 410 وتوقف عدد 2278 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 190 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.