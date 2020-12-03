تمنح شهادات عُليا.. ضبط كيان تعليمي وهمي في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مباحث الأموال العامة، في ضبط أكاديمية تعليمية وهمية في محافظة الدقهلية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام حاصل على دبلوم مقيم بمحافظة الشرقية، بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص، مقره بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على المواطنين من راغبي الحصول على الشهادات الجامعية والشهادات العليا، من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وفي مجالات مختلفة تمكنهم من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمقر الأكاديمية الوهمية، وعثرت القوات على عدد من ملفات القيد بالأكاديمية واستمارات وإقرارات التحاق بأسماء أشخاص مختلفة، ودفتر تحصيل رسوم، واستمارات تأمين صحي لموظفي وطلاب الأكاديمية خالية البيانات، وكتب لمناهج خاصة بالمجالات الطبية، ولوحة إعلانية تحمل اسم الأكاديمية وأقسام الدراسة، وكذلك جهاز حاسب آلي بفحصة فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من المطبوعات والمواد العلمية الخاصة بنشاط الأكاديمية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.