خاصة بسحب الدماء ومنتهية الصلاحية.. ضبط سائق بـ 27 ألف أمبول بالساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، سائق سيارة بحوزته 27 ألف أمبول سحب دماء منتهية الصلاحية.

كانت قوة أمنية تابعة لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، ضبطت 27000 أمبول خاص بسحب الدماء مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) بحوزة (سائق سيارة أجرة – مقيم بمحافظة كفرالشيخ) في أحد الأكمنة الأمنية بمنطقة الساحل.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تسليمها لأحد الأشخاص لا يعرف بياناته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.