بتعاملات 35 مليون جنيه.. ضبط مزارع ونجله لاتجارهما بالقند الأجنبي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، مزارع لقيامه بالاشتراك مع نجله بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بلغ حجم تعاملاتهما 35 مليون جنيه مصري.

كانت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، أفادت قيام (حاصل على ليسانس - "يعمل بإحدى الدول العربية "، ووالده "مزارع" - مقيمان بمحافظة المنيا ).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول وإرسالها للثاني عن طريق السائقين العائدين من الخارج ، ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجله، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي (35,000,000 – خمسة وثلاثون مليون جنيه مصري.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية. اللازمة وتولت النيابة التحقيق.