دهس سكرتير محكمة بسيارته.. تجديد حبس نجل وزير أسبق 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، تجديد حبس نجل وزير أسبق 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل سكرتير محكمة بالخطأ في حادث سير على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي، حول عينة دماء المتهم، والذي أثبت إيجابية وتعاطيه المخدرات.

كانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارًا من قوات الأمن بأكتوبر بوقوع حادث على طريق الواحات ووفاة شخص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الواقعة وبعمل التحريات تبين أن شاب نجل وزير أسبق صدم مواطن بسيارته أثناء عبوره الطريق، وتبين أن الأخير سكرتير محكمة، ولقي مصرعه متأثرًا إصابته.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

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