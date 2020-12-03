وزير الطيران يتفقد محطة الأرصاد الجوية بالعاشر من رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تفقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، محطة الأرصاد الجوية الجديدة بمدينة العاشر من رمضان، والتي تعد محطة أرصاد جوية سطحية تتضمن أجهزة دقيقة في قياس عناصر الطقس الأساسية، مثل أجهزة قياس مدة سطوع الشمس، وجهاز قياس الحرارة والرطوبة الديجيتال، وقياس سرعة واتجاه الرياح وترمومترات قياس درجة الحرارة الجاف والمبلل النهاية العظمى والصغرى.

استمع الوزير لشرح تفصيلي عن المحطة وإمكانياتها، والمهام التي تقوم بها حيث تم إنشاء المحطة على مساحة 90000 م2، كما تم اختيار هذا الموقع نظرا للقرب النسبي من المقر الرئيسي للهيئة وتوافق المكان للتعليمات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقال اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية: قررت الهيئة مؤخراً نقل محطة قياس الاشعاع الشمسي من المقر الرئيسي للهيئة إلي محطة العاشر من رمضان، بالإضافة إلي نقل محطة قياس غاز الأوزون أيضا من المقر الرئيسي للهيئة، والتي تمثل مركزا إقليميا تابعا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، وذلك لقياس الأوزون على مستوى القارة الأفريقية نظرا لقلة الملوثات الهوائية بهذه المنطقة.

وأشاد وزير الطيران المدني بأداء الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الوقت الحالي واعتماد الكثير من الجهات في الدولة على مؤشراتها، وذلك لما لها من تأثير كبير على كثير من الأنشطة والمجالات.

حضر الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدني وعددا من محرري شئون الطيران.​