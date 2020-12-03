حبس وغرامة 50 ألفا.. عقوبة صيد الحيوانات البرية بعد أزمة ريهام سعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
أثارت حلقة صبايا الخير للإعلامية ريهام سعيد جدلا واسعا بعدما اصطادت على الهواء مباشرة ثعالب برية عبر نصب الفخاخ لها.
وتنص المادة 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه يحظر بأية طريقة القيام بأي من الأعمال الآتية:
أولا: صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو اتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.
كما تنص المادة 84 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات والأسلحة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
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