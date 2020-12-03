وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يشهدان الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، وأشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وبمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات متحدي الإعاقة.

وقال المحافظ، خلال الاحتفال اليوم، إنه تم اعتبار عام 2021 لذوي الهمم في محافظة أسوان، حيث تم إعطاء توجيهات بتوفير كافة احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة عند تنفيذ أي مشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة القادمة، بجانب مشروعات تطوير وتجميل الشوارع والميادين والمتنزهات، وأيضاً أثناء إنشاء أو رفع كفاءة أي منشآت حكومية أو مواقع خدمية، وخاصة فيما يرتبط بالحركة أو الأنشطة اليومية.

وأشار إلى أنه تم تكليف المسؤولين بسرعة إجراء وحصر شامل لجميع المواطنين من ذوي الإعاقة، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة لهم تضم كافة المعلومات الأساسية من أجل ضمان حصولهم على حقوقهم والخدمات المختلفة بعدالة ومساواة بعيداً عن المحسوبية والمجاملات، وبما يتناسب مع مطالبهم وطموحاتهم.

وأثناء الاحتفال قام وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان بتوزيع عدد من عقود العمل والكراسي المتحركة والسماعات الطبية، بجانب البطاطين وكراتين المواد الغذائية، كما قاما محمد سعفان وأشرف عطية بتسليم شهادات أفضل المنشآت التي نفذت إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وفى سياق متصل، شارك الوزير والمحافظ احتفالية "عمالنا مسئوليتنا" للعمالة غير المنتظمة، حيث تم توزيع 10 وثائق أمان للعمالة الغير منتظمة من إجمالي 2603 وثيقة مع تسليم دروع وشهادات لشركات المقاولات والمحاجر المساهمين في دعم العمالة غير منتظمة.​