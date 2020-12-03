شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان الاجتماعي: لابد من إتمام الحجز على الموقع الإلكتروني بعد شراء كراسة الشروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كافة المواطنين بضرورة الإطلاع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيلياً بكراسة الشروط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

واكدت على ضرورة التـزام الحاجزين بإتمام الحجز على الموقع الإلكتروني كما هو منصوص عليه بكراسة الشروط من حيث التسـجيل والتقدم بطلب الحصول على الوحدة السكنية ورفع المُستندات المطلوبة، وعدم التعامل وفقاً لأي معلومات أخرى غيـر تلك المُتاحة بالقنوات الرئيسية المُتعامل معها الصندوق، وأنه على من يرغب في مزيد من التفاصيل أو اى تساؤل أو استفسار الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز خدمة عملاء الصندوق: 5999 – 5777 – 1188 من أي تليفون محمول ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة التاسعة صباحاً وحتـى التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت.