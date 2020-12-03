شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «بسملة» بمنصب أمين اتحاد طلاب «تعليم المنيا» بالاقتراع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت مديرية التربية والتعليم، انتخابات الاتحادات الطلابية للمدارس الثانوية، داخل مقر المدرسة الثانوية بنات بمدينة المنيا، وأعلنت فوز الطالبة بسملة طهير عبدالفتاح، بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية «تعليم ثانوي» للعام الدراسي 2020-2021 بالاقتراع.

وجاءت انتخابات الاتحادات الطلابية للمدارس الثانوية، تزامنًا مع أداء انتخابات مجلس النواب.

وحرص المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بصفته الرائد العام لاتحاد الطلاب بالمديرية، والدكتور صفوت جارح، وكيل المديرية، ومحمد أبوالعيون، مدير عام الشؤون التنفيذية، على حضور الانتخابات المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب مدارس المحافظة للمرحلة الثانوية بقاعة مدرسة المنيا الثانوية بنات، والتي أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الطالبة بسملة طهير عبدالفتاح، بمنصب أمين اتحاد طلاب المديرية.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف محفوظ عبدالملك، موجه عام التربية الاجتماعية، ومحمد على ماهر، موجه عام الاتحادات، وأحمد سيد فضل، عضو فني الاتحادات.

انتخابات الاتحادات الطلابية بتعليم المنيا

انتخابات الاتحادات الطلابية بتعليم المنيا

انتخابات الاتحادات الطلابية بتعليم المنيا

انتخابات الاتحادات الطلابية بتعليم المنيا