شكرا لقرائتكم خبر عن «قمم الهمم».. مبادرة لذوي القدرات الخاصة بجامعة العريش لاستثمار تميزهم في مجالات الفكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية التربية بجامعة العريش، الخميس، مبادرة لذوي القدرات الخاصة تحت عنوان «قمم الهمم»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاق، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور سعيد لافي، رئيس جامعة العريش، وباشراف الدكتور حسن الدمرداش، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رفعت عمر عزوز، عميد كلية التربية.

وأكد عميد كلية التربية، أن الهدف العام للمبادرة المساعدة على الدمج الاجتماعي لذوي القدرات الخاصة من خلال استثمار تميزهم في مجالات الفكر والأنشطة المتعددة، حيث تحرص الكلية من خلال مركز خدمة المجتمع على تبنى ورعاية ودعم المواهب المجتمعية لجميع مواطني شمال وجنوب سيناء من خلال وحدة حاضنات ريادة الاعمال التابعة لمركز خدمة المجتمع.

وأضاف عميد الكلية أنه يشرف على تدريب طلاب جامعة العريش والمواطنين من ذوي القدرات الخاصة أساتذة متخصصين ومبدعين، أمثال الدكتورة نهى عرندس، والدكتور رباب عادل، من قسم التربية الخاصة بالكلية.

بدوره، أكد الدكتور عبدالكريم الشاعر، المنسق العام للمبادرة، أنها تقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمعاق