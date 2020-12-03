شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب جنوب الوادي» تنظم ندوة عن «مناهضة العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت كلية الآداب بجامعة جنوب الوادي بإشراف الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، الخميس، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقنا ندوة تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة».

وقال «غرباوي» في تصريحات صحفية، الخميس، إن الجامعة تهتم بقضايا المرأة في المجتمع حيث أنشأت الجامعة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف حماية المرأة من كافة اشكال العنف.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد سيد عبدالوهاب، عميد كلية الآداب، إلى الآثار النفسية التي تلحق بالمرأة جراء تلك الممارسات ومدى ضررها ونتائج ذلك على الأسرة والمجتمع.

وأشارت الدكتورة هدى السعداوى، أمين المجلس القومى للمرأة بقنا، إلى دور المجلس القومى للمرأة في دعم قضايا المرأة في المجتمع وتكثيف الجهود لتعزيز مكانتها في كافة المجالات وحمايتها من كل ما تتعر ض له من معوقات، مؤكدة ضرورة وعى المرأة بحقوقها وإمكانية اللجوء إلى القانون والمجتمع المدنى ومؤسساته في حالة تعرضها لأى من اشكال العنف المعنوى أو المادي.