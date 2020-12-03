شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية منذ 2017 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن الدولة تقوم حاليا برصد ومتابعة التعديات على النيل والمجارى المائية والأراضى الزراعية بالقمر الصناعي.

وأضاف «عبدالعاطي» على هامش زيارته لمحافظة الدقهلية، الخميس، لافتتاح عدد 2 مرسي للأتوبيس النهري جديد للربط بين مدينتي المنصورة وطلخا، أن «لن نسمح بوجود أي تعديات وستزال فورًا، حاليا تتم مراجعة التغيرات منذ عام 2017 حتى الآن، وأي تعديات أو تغييرات جديدة سيتم إبلاغ المحافظين بأماكنها لإزالتها فورا، والدولة جادة في الحفاظ على الرقعة الزراعية والنيل، ولن تسمح بأي تعديات مستقبلية» .

وأشار إلى أنه «نتابع بالقمر الصناعي كل شبر في كل المحافظات ونرصد التعديات على الأراضي الزراعية والمجارى المائية والقانون صدر 2017، وحاليا نرصد التغيرات في استخدامات الأراضي منذ صدور القانون وحتى الآن، وننتهي كل أسبوعين من محافظة واحدة بعد فحصها بالقمر الصناعى جيدا وانتهينا بالفعل من محافظتي دمياط وكفر الشيخ، وسننتهي اليوم من محافظة الشرقية، وسنرسل للمحافظات الثلاث التغيرات في الأراضى والمجارى المائية ليتم إزالتها فورا وسنواصل العمل بباقى المحافظات ومهم جدا أن نزيل القديم ولا نسمح بوجود أي تعديات جديدة والقانون يجب أن يطبق على الجميع» .

وعن المشروع القومي لتبطين الترع، أكد الوزير أن «هذا المشروع متكامل وسيحل أزمة الرى في نهايات الترع حيث سيسمح للمياه أن تصل بسهولة ويسر وسيرفع من قيمة الأراضي في نهايات الترع بشكل كبير مما يساعد على زيادة الإنتاجية»، مشيرًا إلى «ضرورة تحسين استخدامات مياه الرى والعمل على ترشيدها واستخدامها بشكل أمثل وقال»سنزور اليوم بالدقهلية بعض المزارع التي تحولت من الري بالغمر إلى الري بالتنقيط، لكي نسلط الضوء عليها لتكون نموذج للمزارعين الآخرين، للتشجيع على استخدام وسائل الري الحديد والاستفادة من فوائده العديدة، من حيث توفير التكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وزيادة العائد وتحسن النوعية للمنتج نفسه، وبالتالي يبيع الفلاح بسعر أعلي ويبقي فيه دخل مباشر له ويستطيع من خلاله أن يطور من نفسه ومن معيشته «.