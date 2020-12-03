شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس دافئ خلال ساعات النهار اليوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد استقرارًا على مدار هذا الأسبوع حتى منتصف الأسبوع المقبل، نافية بذلك تصريحات عدد من المسؤولين عن توقعات بنوة قادمة ستشهدها الإسكندرية، غدًا الجمعة.

وأكدت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الخميس، أن الطقس سيظل دافئًا خلال ساعات النهار مع سطوع لأشعة الشمس على مدار اليوم، بينما تكون الشبورة المائية خفيفة على الطرق في الصباح الباكر، ورغم ذلك نصحت «شاكر» بتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والزراعية خلال الساعات الباكرة.

أما بالنسبة لفرص الأمطار، أوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد أنها ما زالت مستمرة على السواحل الشمالية على البلاد، لكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة بداية من اليوم وحتى السبت المقبل.