شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طالبة بالتسمم داخل منزلها في مركز سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيبت طالبة بحالة تسمم، إثر تناولها مادة سامة داخل منزلها بقرية «الطيبة» التابعة لمركز سمالوط، شمال المنيا. تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مدير مستشفى قلوصنا بوصول «م. م. خ، 16 سنة»، طالبة، مصابة بتقلصات معوية وإغماء، ادعاء تناول مادة سامة، داخل منزلها بقرية الطيبة التابعة لمجلس قروي شوشة، بمركز سمالوط. تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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