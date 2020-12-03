شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عامل دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقى عامل مصرعه بعد أن دهسه قطار الصعيد أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بمصرع مصطفي محمد الغزالي، 25 سنه، عامل، ومقيم بقرية زهرة بمركز المنيا، دهسه قطار الصعيد، أثناء عبور مزلقان قرية صفط اللبن بدائرة المركز .

تم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي المنيا العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف ..