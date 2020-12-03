شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملة رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه قاد أحمد إبراهيم، رئيس قطاع تموين شرق ،حملة علي الأنشطة التجارية بنطاق مركز الإبراهيمية ، أسفرت جهودها عن ضبط 233عبوة شيكولاته زبدة الكاكاو للأطفال منتهية الصلاحية ، و19 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، و65 باكو بسكويت منتهى الصلاحية، داخل محل غير مرخص بكفور نجم ، وتم تحرير محضر برقم 1430جنح. ا.د.ط الابراهيمية وتم التحفظ على المضبوطات.

كما تم تحرير محضرين جنح الإبراهيمية لضبط سجائر يتم بيعها بسعر أزيد من السعر الرسمى ، فضلا عن تحرير ٥ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.