شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل في تصادم 3 سيارات بالطريق الدائري في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عامل في تصادم 3 سيارات بالطريق الدائري بمركز المنيا .

تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم 3 سيارات أرقام 6713 ن ه ا ربع نقل، قيادة أبوغنيمة خلف أبوغنيمة، بآخري 7931 ن ص ا ربع نقل، قيادة احمد مكي عبدالحميد، والثالثة ربع نقل من الخلف، قيادة على مخيمر، بسبب التخطي الخاطئ، بالطريق الدائري أمام قرية طهنشا بمركز المنيا .

تسبب الحادث في إصابة ربيع إسماعيل عبدالكريم، 41 سنه، عامل، ومقيم قرية بني احمد بمركز المنيا .

تم نقل المصاب إلى مستشفي المنيا العام. والتحفظ على السيارات الثلاثة بنقطة شرطة بني احمد