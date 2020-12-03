شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مباني مخالفة علي الأراضي الزراعية في حملات مكبرة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالشرقية، حملات مكبرة لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وخاصة الأراضي المجاورة للمناطق السكانية ،حفاظاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

ومن جانبها شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع قسم الإزالات ، حملة مكبرة أسفرت جهودها عن إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض بناحية المناجاة الصغري ،التابعة للوحدة المحلية الإخيوة علي مساحة 100متر طولي من ثلاث جهات، وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية ،وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعدلية ، حملة مكبرة تم من خلالها إيقاف أعمال بناء أعمدة بالدور الثانى علوى لبناء داخل الحيز العمراني بقرية ميت حمل،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، إستمرار جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ،في تنفيذ قرارات إزالة التعديات المخالفة علَي الأرض الزراعية بكل حزم وقوة، حفاظاً على هيبة الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.