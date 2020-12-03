شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح الزراعة لزيادة إنتاجية القمح وتقليل فاتورة الاستيراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتابع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ تكليفات السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى، مع الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بحضور الدكتور وفاء العوضي رئيس قسم القمح وأعضاء القسم، والتوصيات الفنية والنصائح للمعاملات الزراعية في محصول القمح وزيادة انتاج القمح حيث تعتبر أهم العوامل التي تُساعد على تعظيم إنتاجية وحدة المساحة والحصول على محصول مرتفع لتحقيق أعلى عائد للمزارع، وذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة ببذل أقصى الجهود من أجل رفع متوسط إنتاجية محصول القمح من 18 الى 20 اردب في الفدان الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية مصر من المحصول الاستيراتيجي وتقليل فاتورة الاستيراد، حيث تتمثل أهم التوصيات الفنية لمحصول القمح في شهر ديسمبر القادم.

-يجب الاهتمام بعدم تأخير رية المحاياة والتي تكون بعد حوالي 3 أسابيع من الزراعة.

-إضافة جرعة تنشيطية من الأسمدة الآزوتية عند الزراعة ولتكن (شيكارة يوريا أو 2 شيكارة نترات نشادر) مع رية –

إذا لم يتم إضافة الجرعة التنشيطية عند الزراعة فيجب أن يتم إضافة (1.5 شيكارة يوريا) أو (2.5 شيكارة نترات نشادر) مع رية المحاياة.

-أما في الأراضي الجديدة فيُقسم السماد على ستة دفعات، مع مراعاة الري مباشرة بعد التسميد (أو يضاف السماد عن طريق السمادة إذا وجدت) على 10 دفعات على أن تنتهي قبل طرد السنابل.

-في الأراضي الجديدة يجب إضافة الدفعة الأولى من العناصر الصغرى بالرش على الأوراق في الصباح الباكر، بعد شهر من الزراعة.

-الاهتمام بمقاومة الحشائش وخاصة العريضة فإذا كانت قليلة يُمكن أن تُقتلع باليد وخاصة في حالة الزراعة تسطير أو نقر على خطوط أو جور أما إذا كانت الحشائش كثيرة فلابد من مقاومتها بالمبيدات الموصى بها.

-يتم التواجد مع المزارعين على أرض الواقع لضمان تنفيذ توصيات الوزارة مع إصدار الارشادات الفنية بصفة دورية لمزراعي القمح طوال موسم الزراعة حتى الحصاد حيث سبق وأصدر قسم القمح ارشادات شهر نوفمبر الحالي قبل بدء الزراعة والتي كان من أهمها ضرورة الانتهاء من إعداد الأرض وذلك استعداداً للزراعة في الميعاد المناسب وهو النصف الثاني من نوفمبر وحتى نهاية نوفمبر ولا ينصح بالتبكير أو التأخير عن ذلك الميعاد حتى لا تقل انتاجية المحصول.

-إذا أمكن حقن الأرض بالأمونيا فهذا جيد لما تتميز به هذه المعاملة من انتظام في توزيع السماد في الأرض وطوال الموسم والاستفادة القصوى من السماد الآزوتي.

-يجب الاهتمام بشراء التقاوي المعتمدة ومن جهة موثوق بها مثل الإدارة المركزية للتقاوي وفروعها المختلفة وتبعاً للسياسة الصنفية الموصى بها من قسم بحوث القمح لكل محافظة، كما يجب مراعاة المعدل الأمثل للتقاوي.