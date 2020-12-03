شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تشرح لطلاب الثانوى كيفية الدخول على منصة التعلم للاستفادة من المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات الدخول على منصة lms، على بنك المعرفة المصرى لطلاب الثانوى العام للوصول إلى المحتوى الرقمى المتاح، موضحة أن خطوات الدخول تبدأ بضغط الطالب على علامة lms فى الصفحة الرئيسية ثم يذهب المتعلم إلى أيقونة تسجيل الدخول باستخدام بنك المعرفة المصرى، ثم يسجل الطالب إيميله وكلمة السر ويختار من قائمة الاختيارات " وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى".

وأوضحت الوزارة أن الطالب يستخدم منصة lms ثم تظهر له شاشة "العمل" لتعريف الطالب بالمواد والدروس التى يجب أن يذاكرها هذا الأسبوع أو المتأخرة من الأسبوع الماضى وما يدرسه الطالب خلال الأسابيع المقبلة، ثم يضغط الطالب على الدليل الدراسى لاختيار المواد التى يرغب في دراستها أو مذاكرتها ثم يجد كتاب المدرسة فى شكل محتوى رقمى، ثم محتوى أخر من الناشرين وهذا المحتوى مقسم حسب المواد.

وأكدت الوزارة أنه على من يرغب فى الاستفادة من شرح آلية الدخول على منصة التعلم الاستعانة بالفيديو التالى:





وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن هناك محتوى رقمى كبير تم إعداده خصيصا لطلاب المرحلة الثانوية موضحا أنه محتوى المنصة عبر السنوات تضاعف ليشمل مناهج المرحلة الثانوية بأكملها.