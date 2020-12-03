شبورة كثيفة تغطى سماء محافظات الجمهورية وتمتد للعاصمة والأرصاد توجه تحذير للسائقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أغلب محافظات الجمهورية شبورة كثيفة غطت سماء أغلب المحافظات وامتدت للطرق الرئيسة بالقاهرة والجيزة .
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية ، السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة ، وتجنب السرعات الزائدة ، والقيادة بهدوء خاصة على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
و يشهد اليوم الخميس ، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد اليوم شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد ، وأمطار خفيفة على بعض المناطق السلوم ومطروح والإسكندرية.
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