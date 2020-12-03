شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى للمرأة يبدأ الإعداد لمدونة سلوك للتعامل مع النساء ذات الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المجلس القومى للمرأة فى الإعداد لإصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء والفتيات ذوات الإعاقة فى جوانب الحياة المختلفة، ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ومن خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضوة المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة أن الهدف من إصدار مدونة سلوك التعامل مع النساء ذات الإعاقة تعزيز وحماية واحترام كرامة المرأة ذات الإعاقة والوصول إلى السلوك السليم فى التعامل معهن فى نواحى الحياة المختلفة.

وأشارت هجرس إلى أن المدونة تستهدف مخاطبة ثلاث مستويات الأول العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى تعاملهم مع النساء ذات الإعاقة سواء كانوا متلقى الخدمة أو زميلة عمل والمستوى الثانى المرأة ذات الإعاقة مع الموظف مقدم الخدمة لها والمستوى الثالث التعامل المجتمعى مع المرأة ذات الإعاقة.

وأكدت إيمان الزهيرى، عضوة اللجنة منسق فريق العمل لاعداد المدونة أن المدونة تم إعدادها من منطلق مجموعه من المبادئ الأساسية أهمها مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة وتحقيق الاحترام المتبادل ما بين المرأة ذات الإعاقة ومؤدى الخدمة والالتزام بالشفافية والحرص على الإلمام بالقرارات ونظم العمل.

وأوضحت الزهيرى أن المدونة سوف تحوى سبع ابواب رئيسية اولها المرجعيات الرئيسية وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة والدستور المصرى وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة ويتناول الباب الثانى اليات مناهضة العنف اللفظى ضد المرأة ذات الاعاقة ويتناول الباب الثالث طرق دعم المرأة ذات الإعاقة فى مواجهة فيروس كورونا والرابع يتناول مناهضة العنف ضد المرأة ذات الاعاقة فى مكان العمل سواء كان لفظ أو فعل وتناول الباب الخامس مناهضة العنف ضد المرأة ذات الاعاقة متلقية الخدمة وسلوكياتها اثناء طلب الخدمة وتناول الباب السادس مناهضة العنف فى حق الوصول للاتاحة والتيسيرات بكافة انواعها واختتمت المدونة بالباب السابع الذى ناقش الارشادات العامة وطرق تلقى الشكاوى.