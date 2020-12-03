شكرا لقرائتكم خبر عن "مياه القليوبية" تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة مياه القليوبية ، تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس، وقال المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية إن ذلك يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه، وأضاف مجاهد أنه تم استلام 4560 قطعة موفرة كمرحلة أولي وجاري عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة ،وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.

وأشار مجاهد، إلى أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالى 50% من الاستهلاك فى المساجد الأهلية والكنائس موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ مؤكداً ان لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.



شركه مياه القليوبيه تركب قطع مياه موفره



خلال اعمال تركيب القطع المرفوع



بعد تركيب قطع المياه الموفره



