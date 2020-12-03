شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. رئيس الوزراء يحضر مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن مجلس الوزراء عن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك. ويتم بث المؤتمر على التليفزيون المصري بعد قليل. الوضع في مصر

اصابات 116,724

تعافي 102,949

وفيات 6,694

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