شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يرفض الكلام فى افتتاح مراسي الدقهلية إلا بعد ارتداء الجميع للكمامات : «قدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الإدلاء بأي تصريحات صحفية، أو الكلام مع أحد أثناء إفتتاح المرحلة الثانية لمراسى الأتوبيس النهرى، بالدقهلية، اليوم، إلا بعد أن يلتزم جميع الحضور بإرتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير للحضور «لازم نكون جميعا حذرين من فيروس كورونا، فهذا المرض لعين وينتشر سريعا كما يجب أن يكون المسئولين والإعلاميين قدوة للناس وأن نلتزم نحن أولا حتى يصدقنا الناس ويلتزموا»

وحول استغلال الموارد المائية قال وزير الري، «نحن نعمل على استغلال المجاري المائية في تسهيل حياة الناس من ناحية الحركة والتنزه ونقل البضائع، وبدأنا في المرحلة الأولي نربط نهر النيل من»دمياط حتى القناطر«ومن» رشيد حتى القناطر«بحيث يكون في حركة للناس وللبضائع وتقليل التلوث وكمان يكون في أماكن لتنزه وهذه خطوات أولي للتطوير» .

واضاف«الدولة انتهت من إنشاء مجموعة من المراسي العام الماضي، وبالتوازي مع مشروعات تطوير واجهات النيل، أو»ممشي أهل مصر«، بحيث يكون منظر جمالي، وبحيث يستطيع كل من الفقير والغني على حد سواء الاستمتاع بجمال نهر النيل، وينزل ويستمع بالمنظر، وفي نفس الوقت نحافظ على نهر النيل .

يذكر أن محافظة الدقهلية أنشأت المرحلة الأولي لمشروع الأتوبيس النهرى داخل مدينة المنصورة بعدد 4 محطات وهي «أم كلثوم، وابن لقمان، وشجرة الدر، والشيخ الشعراوي» والذي بدأ العمل فيها في عهد المحافظ الأسبق الدكتور أحمد الشعراوي، وجري افتتاحها في عهد المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم، وفى المرحلة الثانية تم انشاء 2 مرسى بجانب طلخا وأطلقت عليهم المحافظة إسم «فاروق الباز وأنيس منصور»