شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح المرحلة الثانية من مراسي الأتوبيس النهري الجديدة بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري،اليوم، المرحلة الثانية من المراسي الجديدة على نهر النيل فرع دمياط بمدينتى «المنصورة وطلخا» بحضور المهندس عبدالفتاح الباز وكيل وزارة الري.

حيث افتتح الوزير عدد 2 مرسى على النيل في جانب مدينة طلخا لاستكمال المرحلة الأولى وعددها 4 مراسي في بر مدينة المنصورة ليكون إجمالي عدد المراسي التي تم إنشائها 6 مراسي لتكون محطات ومحاور للربط بين المدينتين للتخفيف من العبء المروري على المواطنين.

وأعلنت محافظة الدقهلية عن الإنتهاء من إنشاء المراسى الجديدة للأتوبيس النهرى بمدينه طلخا بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه للربط مع مدينة المنصورة، والدقهلية هي المحافظة الثانية بعد القاهرة التي تم تشغيل الأتوبيس النهرى بها.

وأطلقت المحافظة على المراسى الجديدة، أسماء «مرسى- أنيس منصور» ويقع نهاية نادى القوات المسلحة بناحية قرية ميت عنتر، والآخر بإسم «مرسي -فاروق الباز» بجوار نادى المعلمين بطلخا.

يذكر أن محافظة الدقهلية أنشأت المرحلة الأولي لمشروع الأتوبيس النهرى داخل مدينة المنصورة بعدد 4 محطات وهي «أم كلثوم، وابن لقمان، وشجرة الدر، والشيخ الشعراوي» والذي بدأ العمل فيها في عهد المحافظ الأسبق الدكتور أحمد الشعراوي، وجري افتتاحها في عهد المحافظ السابق الدكتور كمال شاروبيم.