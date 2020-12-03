شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور الجيزة» : ضبط 1951 مخالفة في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الإدارة العامة لمرور بالجيزة حملاتها لضبط المخالفات المرورية، في جميع شوارع المحافظة، لمتابعة حركة المرور بجميع الميادين.

تمكنت الحملات من ضبط 1951 مخالفة خلال 24 ساعة، تنوعت ما بين السير عكس الاتجاه، والسير دون رخصة، والتحدث في التليفون أثناء القيادة، بالإضافة إلى تجاوز السرعة المقررة بالرادار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالة المحاضر إلى النيابة.