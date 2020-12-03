شكرا لقرائتكم خبر عن ٦٠ جامعة مصرية تتنافس للتأهل لمسابقة «نوبل الطلاب» العالمية: الجائزة مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت أكثر من ٦٠ جامعة مصرية للمنافسة في مسابقات جائزة هالت برايز العالمية التي تبلغ جائزتها تقديم تمويل للفائز بقيمة مليون دولار وتقام نهائياتها بامريكا بالتعاون مع الأمم المتحدة.

يدور موضوع المسابقة على ابتكار وتنفيذ أفكار جديدة لمواجهة تحدى كبير مثل تحدى الفقر أو الجوع، ويشارك في المنافسة أكثر من 2000 جامعة عالمية من 150 دولة.

جدير بالذكر أن مؤسسة جائزة هالت هي مؤسسة غير ربحية توفر منصة عالمية لطلاب الجامعات للابتكار وتكرس جهودها للمشروعات والأفكار العالمية، من خلال مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم.

من جانبه، قال باسم رفيق عبدالستار، المنسق الجامعى للجائزة العالمية بمصر، إن «جائزة هالت» يشار إلىها بإسم «جائزة نوبل للطلاب» من قبل الحائز على جائزة نوبل محمد يونس.

وأضاف أن موعد التقديم للجائزة ينتهى في منتصف الشهر الجارى لتنطلق بعده التصفيات، موضحاً أن منافسات «جائزة هالت العالمية» تبدأ محلياً بين عدد من الفرق الممثلة لعدد من الجامعات المصرية، للحصول على جائزة مليون جنيه، وهى المؤهلة للمنافسة في النهائيات الاقليمية للمسابقة.

تتحدي «جائزة هالت» طلاب الجامعات هذا لتقديم حلول مبتكرة من شأنها القضاء على المشاكل الحرجة في العالم، ولذا فتحدي «جائزة هالت» للعام 2020/2021 هو «الغذاء»: كيفية تحويل الغذاء لوسيلة للتغيير المجتمعي حيث تطلب هالت برايز، للعام ٢٠٢١، من الشباب في مختلف أنحاء العالم أن يقوموا ببناء مؤسسات غذائية قابلة للاستمرار، ومفيدة صحيا ومجتمعيا وقادرة على خلق فرص عمل وتشجيع الاقتصادات وإحياء سلسلة الإنتاج وتحسين الدخل الإنتاجى لحوالي ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ شخص بحلول عام ٢٠٣٠.

يأتي التحدي متسقاً مع اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة كالقضاء على الفقر والقضاء على

الجوع، وتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

وقال باسم رفيق، إن مصر لديها حتى الآن 60 منسق جامعي من طلاب الجامعات المصرية المختلفة يعملون بالتعاون مع فرقهم داخل الجامعات كسفراء لاستضافة النسخة المحلية من المسابقة بجامعاتهم، وعن البرنامج الجامعى ذكر :«انها فرصة لا تتكرر لاكتساب الخبرات العملية والمهنية والمهارات القيادية والاندماج بمجتمع عالمي من رواد الاعمال. حيث يقدم البرنامج الجامعي

فرص مهنية تتمثل في الارشاد المهني وفرص العمل والجوائز والاحتفالات والدعوات للسفر لحضور برنامج مسرع الاعمال العالمي. وفرص للطلاب المصريين ليكون قادة للتأثير المجتمعي الايجابي وتقديم التغيير المجتمعي من خلال انشاء الشركات الناشئة.

وأوضح أنه بالنسبة للطلاب المشاركين من الجامعات فلا يشترط وجود خبرة للتقدم للمسابقة ولكن مجرد فكرة لحل التحدي لاننا نبحث عن العقول المبتكرة اصحاب الشغف والرغبة في التاثير الايجابي ومساعدة المجتمع«.

أكد انه يتم تدريب الطلاب على مفاهيم الاعمال اللازمة لانشاء وتحويل الافكار لمشاريع ناشئة ينافسون بها. وتكون اليه التحكيم واختيار افضل الفرق من خلال لجنة تحيكم من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو اصحاب الاعمال والخبراء عن طريق استمارة التقييم الخاصة بتحدي المسابقة.

ويقام برنامج «هالت برايز» في مصر «Hult Prize Egypt» منذ عام 2015 حيث نافس طلاب الجامعات المصرية خلال السنوات السابقة عالميا وتأهل فريق من جامعة المنيا عام 2018 لمسرعة الاعمال بلندن

وسيدعى أصحاب افكار الشركات الناشئة الثلاثة الأولى من كل جامعة لنهائيات المسابقة الاقيليمية في احدي الدول المستضيفة لها في الفترة بين فبراير 2021 ومايو 2021، حيث سيحصل الفائز في النهائيات الاقليمية على منحة مدفوعة في مسرعة الاعمال الخاصة بهالت برايز في لندن أو امريكا لتخريج افضل 6 افكار لتنافس لاحقا على مليون دولار كتمويل متدرج لشركته لتبدأ رسميا أعمالها.

كان موضوع التحدى لعام ٢٠١٩ «القضاء على البطالة» عن طريق تشغيل وخلق فرص عمل لعشرة آلاف شخص عاطل عن العمل ضمن ١٠ سنوات، وفي عام ٢٠٢٠ كان التحدى يتمحور حول القيام بمشروع يصل إلى مليون شخص خلال ال١٠ سنوات القادمه يعمل على «حل قضايا البيئه وتقليل انبعاثات الغاز

جدير بالذكر أن كل فريق يجب أن يتكون من طلاب جامعيين حاليين من نفس الجامعة (مسجلين للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١). على ألا يقل الفريق الواحد عن ثلاثة أفراد وبحد أقصى أربعة أفراد.