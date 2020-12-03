شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلاب أول ثانوى تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الرابط الإلكترونى لتسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكترونى للعام الدراسى 2020-2021، لطلبة الصفين الأول والثانى الثانوى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن تسجيل استمارة التقدم للامتحان الإلكترونى من خلال https://moe-register.emis.gov.eg/، ويمكن تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقدم لأداء الامتحانات الإلكترونية، وذلك من الفترة 2020/12/3 حتى 2020/12/10.

وتعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اختبارات تدريبية (بدون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي حسب الجدول المرفق، للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت.

وستكون الأسئلة مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وحال حدوث أى مشكلات تقنية، لا داعى للانزعاج لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أى مشكلات والتعامل معها.

ومن المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وأضافت الوزارة أن محاولات الغش او الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها لكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يسمح فيها بالعمل الجماعي او الاعتماد على الآخر.

وسيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.