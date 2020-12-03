شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: تصحيح امتحانات الثانوى العام إلكترونيا وتقرير عن أداء الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بداية من العام الدراسى الجارى 2020 / 2021، يخوض طلاب المرحلة الثانوية بالكامل الامتحانات إلكترونياً بطريقة التقييم الجديدة، إلى جانب التصحيح الإلكترونى الذى يضمن عدالة التصحيح ويعطى الطالب تقريرا مفصلا لأدائه لمعرفة نقاط ضعفه وقوته.

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن أن الوزارة قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية لكل الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

وأوضح الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: سوف تقدم الوزارة الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا، وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن طلاب الإعادة والطلاب فى المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائى بشأنه قبل نهاية العام.