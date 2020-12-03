شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حقيقة تعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ والتقلبات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، التحسن الواضح في الأحوال الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، ليصبح الطقس دافئا خلال ساعات النهار مع وجود شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح.

وتوقعت "شاكر" خلال مداخلة تليفزيونية، استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية حتى السبت المقبل، لتنعدم فرص سقوط الأمطار بدءًا من الأحد المقبل.

وحول ما تردد عن تعرض الإسكندرية لطقس سيئ وتقلبات جوية شديدة، غدا الجمعة، نفت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد وجود نوات قوية في الإسكندرية خلال الأيام القادمة، قائلة: "الجو مستقر جدا ومفيش نوات قادمة ن شاء الله ..مع فرص سقوط أمطار خفيفة فقط مفيش منها أى خوف أو قلق".