شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يترأس الاحتفال باليوبيل الذهبي لمعهد التربية الدينية غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، القداس الاحتفالي بمناسبة اليوبيل الذهبى لمعهد التربية الدينية بالسكاكينى، الذى تم تأسيسه منذ 50 عامًا، وذلك غدًا الجمعة، بكنيسة القلب المقدس بالقاهرة.

ويهدف معهد التربية الدينية، بحسب موقع الكنيسة، إلى تكوين شخص مسيحي ناضج، أكثر فاعلية فى المجتمع المصرى، وأن يصبح الطالب قادرًا على تطبيق المعرفة التي اكتسبها، من خلال نشاطه في الحياة، وقادرًا على تطبيق القيم والالتزامات المسيحية، وإظهار معرفة بمهارات التواصل، ولديه القدرة على العمل الجماعي في الخدمة وفي الحياة.

والأهداف التربوية، للمعهد هو أن يكون خريج المعهد قادرًا على تطبيق المعرفة التى اكتسبها، وسيظهر هذا من خلال نشاطه فى الحياة، وقادرا على إظهار وعى للقيم والالتزامات المسيحية، وإظهار معرفة بمهارات التواصل، ولديه القدرة على العمل الجماعى فى الخدمة وفى الحياة.