شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصرف الزراعي بمطروح: معالجة مياه بركة سيوة تزيد الرقعة الزراعية بنحو ألف فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على محيي الدين، مدير عام الصرف الزراعى بمطروح، إن مشكلة الصرف الزراعى في بركة سيوة تهدد الاماكن المحيطة بها والجسور التي حولها.

وأضاف في تصريحات، الأربعاء، أن الحل الرئيسى هو قطع المياه عن بركة سيوة، وإعادة استخدام المياه في اماكن سيوة الشرقية وربط مصرف الشحايم ببركة سيوة ما يزيد من الرقعه الزراعية بنحو ألف فدان.

وأكد أنه تم الموافقة على تمويل من مبادرة حياة كريمة لعمل وحدات رفع خلف مصرف الكثبان بمنطقة الغرود وهى ارض قابلة للزراعه، وتم المرور على مصرف الكثبان ومصرف الشحايم ورسم خطة لاعادة تدوير هذه المياة قبل تمليحها واعادة استخدامها في زراعة المنطقة الشرقية.

وأشار إلى إنشاء ١٢ بئر جديدة لاعادة ضبط درجة الملوحة في مياه الصرف الزراعى واعادة استخدامها في الزراعه مرة أخرى بعد معادلة ملوحه واستخدامها في الزراعه.