شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أرصاد: استقرار حالة الطقس الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك استقرار في الأحوال الجوية لمدة أسبوع على الأقل.

أضافت شاكر في تصريحات لـ «المصري اليوم» أنه بعد تعرض البلاد لعدة حالات متكررة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، سننعم حالة من الاستقرار، حيث تبتعد المنخفضات الجوية ونستمر في التأثر بمرتفع جوي.

وتابعت: «ولكن هناك فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وفي حالة التغيرات الجوية سوف نصدر بياناً بذلك».

ويتوقع خبراء الارصاد الجوية، الخميس، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( السلوم – مطروح – الإسكندرية ).

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «22 – 13»، قنا «23- 10»، الأقصر «24– 10»، أسوان «24– 12».