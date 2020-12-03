شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الإدارة تحدد سعر مجموعة التقوية لطلاب الشهادات و75% للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التعليم والتعليم والتعليم الفنى، أن توزيع حصيلة مجموعات التقوية لطلاب الشهادات العامة فى المدارس يتم وفق ضوابط محددة وصارمة، مشيرة إلى أن مديرالإدارة ومجلس أمناء بالإدارة تقع عليهم مسئولية تحديد قيمة الاشتراك للطالب بالحصة الواحدة للمادة على مستوى الإدارة، كما يتولى مدير عام الإدارة تشكيل لجنة برئاسته لمتابعة كل ما يخص المجموعات الدراسية من الشئون المالية والإدارية.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة المجموعات توزع بواقع، 75% من قيمة المجموعة الدراسية للمعلم، و5% لحساب نقابة المهن التعليمية ، و5% لحساب صناديق الرعاية الاجتماعية للمعلمين، و3% لصالح أعمال الصبانة الخاصة بالمدرسة ومستلزمات التعليم والنظافة، و2% لمدير الادارة ولجنة المتابعة، و1.5 لمدير المدرسة من قيمة المتحصلات، و2% للوكلاء المشرفين على المجموعات من قيمة المتحصلات، و2% للقائمين لأعمال المالية والإدارية بالمدرسة، و1% للعمال القائمين على العمل بالمدرسة من قيمة المتحصلات، و1.5 للتوجيه المالي والإداري بالإدارة التعليمية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم منح، 0.5% للتوجيه المالي والإداري بالمديرية للإشراف والمتابعة والتوريد، و1% للتوجيه الفني للمادة بالإدارة، و0.5% للتوجيه الفني للمادة بالمديرية، نظير المتابعة الفنية الفعلية لموجهي المواد على المعلمين بالمدارس.

