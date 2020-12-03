شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: القانون لا يسمح بالتصوير «من غير هدوم».. وفتاة سقارة منظرها «قبيح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زاهي حواس، العالم الأثري البارز، إن المسؤولين عن منطقة آثار سقارة لم يكونوا ليسمحوا للفتاة سلمى الشيمي، المعروفة بـ«فتاة سقارة»، بالتصوير بهذا المنظر «القبيح»، على حد قوله، أمام الهرم، حتى لو كانت تحمل تصريحا بالتصوير.

أضاف «حواس» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الأزمة المُتعلّقة بـ«سلمى» أخذت أكثر من حجمها، قائلًا: «دي واحدة استغفلت الحراس، ودخلت لابسة بلطو خلعت البلطو واتصورت».

وأوضح «حواس» أن القانون يسمح بالتقاط الصور أمام الهرم، ولكنه لا يسمح بالتقاط الصور «وأنت خالع هدومك»، مشيرًا إلى أن منظر الفتاة كان «قبيحا»، على حد وصفه.

كانت «الشيمي» أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بعد خضوعها لجلسة تصوير «فوتوسيشن» أمام هرم سقارة، ما تسبب في هجوم لاذع شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد خضوع «الشيمي» لجلسة التصوير، تم إلقاء القبض عليها، لعدم حصولها على ترخيص بالتصوير، نظرًا لأن التصوير في مثل هذه المناطق الأثرية يستلزم الحصول على ترخيص، ثم أخلي سبيلها بكفالة 500 جنيه.