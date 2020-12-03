شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: نستهدف مليون فرصة عمل فى السنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تسعى الفترة المقبلة إلى تعظيم دور المناطق الصناعية، من أجل تحقيق التنمية الحقيقية وإقامة المشروعات، وأضاف خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، أن مشروع إنشاء مصنع السكك الحديدية الجديد من المخطط تجهيزه خلال عام، وأن هذا المشروع يستهدف توطين هذه الصناعة لخدمة مشروعات مترو الانفاق والمونوريل.

وأكد يحيى زكى، أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تركز على نحو 14 قطاعا صناعيا لها فرص استثمار حقيقية، ومن بينها الخدمات البحرية وتمويل السفن بالوقود والمنتجات الدوائية، لافتا إلى أن المنطقة توفر حاليا 100 ألف فرصة عمل، ونأمل أن تصل إلى مليون فرصة عمل فى السنوات المقبلة. واوضح، أنه يجرى حاليا دراسة مشروعين للبتروكيماويات وهما الاقرب إلى التنفيذ قريبا، كما انه من المقرر ان يعرض على اجتماع مجلس إدارة الهيئة المقبل مشروع يتعلق بتطوير ميناء الطور لخدمة مشروعات المناجم والتعدين بسيناء.

وقال المهندس يحيى زكي إن البنية الأساسية التي شهدها ميناء شرق بورسعيد الفترة الماضية لا تقل في مستواها عن أفضل الموانئ في العالم.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على تشغيله لخدمة الصناعات فى عمق سيناء، كما أن له فرص تصديرية جيدة لقربه من بعض الدول والأسواق، كما يجرى تطوير ميناء غرب بورسعيد من حيث الأرصفة والساحات لرفع كفاءته.

وأوضح رئيس الهيئة الاقتصادية، أن هناك جهود كبيرة تبذل من أجل خفض زمن الإفراج الجمركى، وذلك من خلال وضع قائمة بيضاء مختصرة للشركات حسنة السمعة، لافتا إلى أن كافة الادارات تعمل على تسهيل الإفراج الجمركي.