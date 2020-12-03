شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة "فوتوسيشن" سقارة: أهلى مبسوطين من الصور و"سيشن الموز" كسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سلمى الشيمى، فتاة "فوتوسيشن" سقارة، أن مكسبها من الترويج لبعض الـ "برندات" عادى، وليس كبيرا، وقامت بعمل "سيشن" على "سيارة موز" وانتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى، وقالت: "أنا رأس مالى الصورة، وأهلى بعد انتهائى من التصوير كانوا مبسوطين جدا منه، واتفاجئوا لما الدنيا اتقلبت بعد كدة".

وأضافت خلال لقاءها مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "بعد اكتشاف الـ 52 تابوت قررت أنى أعمل فوتوسيشن فى منطقة سقارة، وأنا عندى عرب ولما بنزل أى صورة العرب دول بيسألوا المكان فين علشان يصوروا فيه، وكان كل هدفى الترويج للسياحة، وبتمنى يبقى معايا فريق، وبتعامل مع مصورين كتير جدا، وأنا شوفت ناس مش لابسين أصلا وراحوا اتصوروا عند الهرم".

وقالت: "أنا لست باحثة عن الشهرة ولا يوجد أحد يرغب في إيذاء نفسه، ولكن بالتأكيد كل شخص يسعى للشهرة في مجاله، وكان لدى حساب على انستجرام وتم إغلاقه، ولدى على فيس بوك 180 ألف متابع".

ووجهت سلمى الشميمي اعتذارا إلى وزارة السياحة والمتابعين الذين أبدوا انزعاجهم من الصور قائلة: "بتأسف لكل الناس اللي زعلت وأسفة جدا لوزارة الآثار لو كنت عملت حاجة غلط".