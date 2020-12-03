شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: نسب التصالح فى مخالفات البناء وصلت فى بعض المحافظات لـ95% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المواطنين يتقدمون بطلبات جدية التصالح فى مخالفات البناء بكثافة. وأكد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر فضائية المحور، أن بعض المحافظات أكدت أن نسب التصالح وصلت فيها لـ95%، موضحا أن الشهر المقبل ستعمل الوزارة على خدمة أكبر عدد من طلبات التصالح.

وأكمل المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزارة طالبت المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات جدية التصالح في مخالفات البناء لفحصها سريعا.

وتابع أن هناك موظفين خلال الفترة من 14 يونيو وحتي أمس لم يحصولوا على إجازات، كما أن مرحلة تلقى الطلبات يعقبها مراحل أخرى، وتم تحصيل مبالغ كبيرة من محافظة القاهرة، كما أن محافظة البحيرة تخطت ربع مليون طلب تصالح.