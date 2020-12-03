شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: مصر من أوائل الحاصلين على لقاح كورونا بالنصف الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تلقى 2.5 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن، مرجعا ذلك نتيجة المجهود الذى بذلته الحكومة في 4 شهور لتقديم تسهيلات وتيسيرات، في تخفيض قيم التصالح، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بأن قيمة التصالح في القرى تكون 50 جنيه، وكذلك أن من يدفع قيمة التصالح كاملة يتم خصم 25 %، بالإضافة إلى دفع القيمة على أقساط 3 سنوات، كما تم تخفيض القيم فى كل المحافظات أكثر من مرة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن المد الأخير هو المد الثالث، والسبب في المد في المرات السابقة هو استيعاب الطلبات، حيث وتلقينا مناشدات من أعضاء مجلس النواب وجمعيات أهلية ومحافظين لفتح الباب مجددا، موضحا أنه حتى لو الطلبات المتبقية عدد قليل، يظل لهم علينا حق لاستيعاب طلباتهم طالما طرقوا الباب الشرعى لتقديم الطلبات.

وشدد على أنه لن يكون هناك مد لفترة رابعة، لأن الفترة الثالثة التي تنتهى هذا العام هو المد الأخير، وبعده ستقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات تجاه من لم يتقدم بطلبات التصالح، لافتا إلى أنه سيتم النظر في الطلبات التي لم تفحص بعد، ولن يساووا بين من تقدم بطلبات تصالح ومن لم يتقدم، حيث سيتم قطع المرافق عن الوحدة السكنية أو تطبيع الإزالة، أما من تقدم بطلب التصالح ولم يستكمل الأوراق لديه موقف قانونى ثابت.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن العالم كله يتحدث عن اللقاحات الجديدة لفيروس كورونا، والحكومة كانت سباقة من خلال وزارة الصحة، بالتفاوض مع التحالف العالمى للقاحات والذى يقدم المساعدة للدول متوسطة الدخل لتوفير اللقاحات بسعر يقل كثيرا عن سعر السوق.

وذكر أن أى لقاح ينجح في الحصول على رخصة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية يعتمده التحالف ويتم توفيره، موضحا أن أوائل الدول التى تحصل على اللقاح ستكون فى النصف الأول، ونتحدث عن شهر مايو 2021 وسنكون من أوائل الدول التى ستحصل عليه.