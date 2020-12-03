شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددًا من نماذج المركبات متعددة الاستخدام والتي تم تجهيزها بالقطاع المدني بالتعاون مع القوات المسلحة وذلك في إطار إستراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام لخدمة القطاع المدني والمواطنين".















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