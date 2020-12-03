شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية تشكل لجانًا متخصصة لمتابعة مساحات القمح المنزرعة بمصاطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، إن هناك لجانًا متخصصة لمتابعة زراعة القمح على مصاطب، مضيفًا أن القمح على مصاطب له العديد من المميزات في توفير 25% من مياه الري فضلاً عن توفير الطاقة المستخدمة خلال مرحلة تشغيل الآلات الزراعية خلال الري والحصاد، وتوفير 15% من البذور المستخدمة في الزراعة وزيادة إنتاجية الفدان من القمح، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تعتمد على زيادة الإنتاجية الراسية للمحاصيل وخاصة الاستراتيجية مثل القمح .

وأضاف علاء خليل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك ندوات إرشادية، وبرامج توعوية للمزارعين بالغيطان لمتابعة زراعة القمح وحثهم على زيادة الإنتاج من المساحات المنزرعة من المحصول والأهمية بالتوسع فى زراعة القمح على المصاطب، وتدريب المرشدين الزراعين على تفعيل التوسع فى زراعة القمح بالمصاطب، مشددًا أن الحملات القومية للقمح، تعمل أيضًا على التوسع فى نشر الحقن بالأمونيا والتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب خاصة القمح للتغلب على نقص الأسمدة الأزوتية وقلة الأيدى العاملة وتوفير مياه الرى وتقليل تكاليف الزراعة، مؤكدًا أن الحملة القومية للقمح تحرص على استمرار المرور والمتابعة سواء على الحقول الإرشادية أو ما يجاورها من حقول مزارعين.

وتابع مدير المحاصيل الحقلية، أنه لابد من وقف عمليات الزراعة فى حالة سقوط الأمطار بغزارة أو اللجوء إلى الزراعة الحراتى وأهمية زراعة التقاوى الجيدة المعتمدة من الوزارة وبالأسعار المدعومة للمزارعين والتوسع فى نشر التقنيات الحديثة فى زراعة القمح ومنها الزراعة على مصاطب والتى توفر نحو 25% من كمية التقاوي، ومن 20 – 25 % من كمية مياه الرى واتباع السياسة الصنفية والتى تُحدد الأصناف التى تجود فى كل منطقة وتُقلل من الفقد فى المحصول نتيجة الإصابات المرضية التى قد تحدث من زراعة صنف فى منطقة غير ملائمة.

وأشار مدير معهد المحاصيل الحقلية، الى تدعيم الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الإستراتيجى من خلال زراعة حقول إرشادية لدى عدد من المزارعين ومنحهم التقاوى اللازمة بالمجان، إلى جانب الدعم الفنى طوال الموسم لتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بزراعة القمح والمرور أسبوعيًا على جميع الحقول بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى إنتاجية، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بضرورة التوعية المستمرة للمزارعين بأساليب الزراعة والرى الحديثة واختيار أفضل أصناف التقاوى لتحقيق أعلى إنتاجية.