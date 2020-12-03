شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم قنديل يوضح أهمية تطوير عواصم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل، إنه لوحظ خلال السنوات السبعة الأخيرة جرى التركيز على فكرة توسيع العمران المصرى وبدأت الإنجازات العمرانية من شبكات الطريق والطاقة، منذ بداية مشروع توسيع قناة السويس، لافتاً إلى أنه جرى التركيز على الطرق الخارجية، وكان هناك تأجيل للطرق الداخلية في المحافظات، وبدأ الاهتمام بها في الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن إنشاء ما قد يصل إلى 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، جاءت بأراضى مملوكة لجهات حكومية يتم استثمارها مقابل تعويض الجهات بأراضى بديلة أو مشاركتها في ذلك، في 44 قطعة أرض موزعة على عواصم المحافظات، على مرحلتين من البناء الحديث على 13 قطعة أرض، والمرحلة الثانية على 31 قطة باقية.

وأوضح قنديل، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى بتسهيلاتها المختلقة جرت في المدن الجديدة، أما تطوير عواصم المحافظات قفزة جديدة، ويرتبط بها إنشاء محاور مرورية جديدة، كما يرتبط بمنشآت صحية وتعليمية.