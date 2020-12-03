صدمه 3 مرات".. كواليس القبض على نجل وزير سابق أنهى حياة موظف بطريق الواحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

الواحدة والنصف بعد منتصف ليل السبت الماضي، شرع شريف سعد في عبور الطريق قاصدا منزله بمنطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر. يتلهف رؤية زوجته المحامية وأطفاله الأربعة بعد يوم عمل شاق لكن رعونة شاب غيرت السيناريو اليومي. انتهت حياة الأربعيني في غمضة عين.

حادث مروع دونت تفاصيله في محضر الشرطة بقسم ثالث أكتوبر. ورد بلاغ إلى غرفة النجدة بوقوع حادث بطريق الواحات أمام بوابة نايل السات "الطريق البطئ".

تحريات المباحث وأقوال شهاد عيان كشفت عن أنه أثناء عبور "شريف سعد" موظف بنيابة بولاق (محكمة جنوب الجيزة) للطريق فوجئ بسيارة ماركة "بي إم دبليو إكس 3" تسير بسرعة جنونية تجاهه.

لم يستطع الأربعيني تفادي قائد السيارة خاصة بعد قيام الأخير بعمل "غُرزة" بسيارته الفارهة ليصدم الموظف البسيط.

حسب أقوال شاهد عيان، صدمت السيارة "شريف" 3 مرات والمرة الرابعة ارتطم جسده بالأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال. بينما لاذ قائد السيارة بالفرار.

استدعى أفراد كمين متمركز بمدخل هرم سيتي زوجة المتوفى التي حضرت واصطحبت جثة زوجها بسيارة إسعاف إلى مستشفى 6 أكتوبر.

طاردت قوات الأمن السيارة وشاء القدر أن يحدث عطل فني بالموتور توقفت السيارة على إثره إلا أن قائدها تركها وواصل مسلسل هروبه.

في غضون ساعات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم وتبين أنه نجل وزير سابق "19 سنة" وذلك من خلال تتبع أرقام لوحة السيارة التي تهشم الجزء الأمامي منها.

تم حجز المتهم بالقسم وعرضه على مصلحة الطب الشرعي وتبين تعاطيه للمخدرات في أثناء القيادة لتجدد لنيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

لم تتحمل والدة شريف فراق نجلها طيب القلب، فلحقت به اليوم الأربعاء وجرى دفنها بمقابر العائلة لتجاور فلذة كبدها كما كانا في الدنيا.