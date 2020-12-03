«مياه القليوبية» تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في دور العبادة (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القليوبية» تبدأ تركيب قطع موفرة لترشيد الاستهلاك في دور العبادة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تركيب قطع موفرة لترشيد استهلاك المياه في دور العبادة، طبقا لتوجيهات المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، وبالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تنفيذاً للبروتوكول المبرم مع وزارة التنمية المحليه لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس.
وصرح رئيس شركة مياه القليوبية أن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ إستراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه.
وقال رئيس الشركة إنه تم استلام ٤٥٦٠ قطعة موفرة كمرحلة اولي، وجاري عمليات الحصر والتركيب بالمساجد الأهلية والكنائس بمناطق المحافظة المختلفة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الإلتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وتابع أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه نحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل من الشركة لمتابعة عمليات التركيب وحل أى مشكلات تعوق التنفيذ، مؤكداً ان لتنفيذ استراتيجية ترشيد المياه واستغلالها بالشكل الأمثل يحفاظ على موارد الدولة وتوفير تكلفة استهلاك المياه.
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